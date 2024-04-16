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16 Nisan 2024 Salı 10:49:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 10:49:00

Antalya Havalimanı'nı 3 ayda 3 milyon yolcu kullandı

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 312 bin 382 yolcuya, yılın ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 323 bin 782 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 478 bin 53, dış hat yolcu trafiği 834 bin 329 oldu. Böylece mart ayında toplam 1 milyon 312 bin 382 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 558, dış hatlarda 5 bin 914 olmak üzere toplamda 9 bin 472'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 15 bin 725 ton oldu.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde; Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 3 milyon 323 bin 782, uçak trafiği 24 bin 919, yük trafiği de 37 bin 427 ton olarak gerçekleşti.

Etiketler : antalya havalimanı turizm
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