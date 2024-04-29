VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
"Görevimiz çocuklarımızın ilave bir eğitime ihtiyaç duymamalarını sağlamak"
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Türkiye'den Mark Rutte'nin adaylığına destek
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
29 Nisan 2024 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 13:15:00

Avrupa'nın geçen yılki doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl 19 milyar metreküp düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024 yılına ilişkin doğal gaz raporunda bölgelerin üretimine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, küresel doğal gaz üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 4,08 trilyon metreküpe ulaştı. Söz konusu dönemde, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik'te doğal gaz üretiminde artış, Avrasya ve Avrupa'da ise düşüş yaşandı.

Avrupa'nın doğal gaz üretimi, sahalarda süren bakım çalışmaları nedeniyle geçen yıl önceki yıla göre 19 milyar metreküp (yüzde 8,2) düşüşle 214 milyar metreküpe geriledi.

Avrupa'da üç ana üretici Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın üretiminde sırasıyla 7 milyar, 5,5 milyar ve 4,6 milyar metreküp düşüş yaşandı.

Raporda bu düşüşün, bakım çalışmalarının uzaması ve bazı olgun gaz sahalarının kapatılması nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Norveç'in gaz üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 126 milyar metreküp seviyesinde kaldı. Norveç'in üretimindeki düşüş, temel olarak Kuzey Denizi'ndeki önemli üretim sahaları olan Troll sahası ve Kollsnes gaz işleme tesisindeki bakım süresinin uzamasından kaynaklandı.

Raporda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başladığına işaret edilen raporda, "Türkiye, Sakarya sahasından gaz üretiminin başlamasıyla yerli gaz arzını artırma konusunda önemli bir ilerleme kaydederek ithalata bağımlılığı azaltma ve enerji güvenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı." ifadesi kullanıldı.

Romanya'nın Karadeniz'de büyük gaz sahaları geliştirmeye yönelik stratejik planları olduğuna dikkat çekilen raporda, "Avrupa genelinde yaşanan diğer bazı gelişmeler, bölgenin gaz üretim kapasitesini güvence altına almaya ve genişletmeye yönelik devam eden çabaların göstergesi." görüşüne yer verildi.

Avrupa'nın geçen yılki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatındaki düşüşe de değinilen raporda, Türkiye'nin LNG ithalatındaki azalışa vurgu yapıldı.

Türkiye'nin satın aldığı LNG miktarındaki düşüşün ana sebebinin ülkede daha yüksek gaz üretimi ve daha düşük gaz tüketimi olduğu ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğal gaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda günlük 4 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor.

Etiketler : avrupa doğal gaz üretim
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX