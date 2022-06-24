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24 Haziran 2022 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 12:10:00

Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon! Miçotakis'ten küstah sözler

Kaynak: Sabah

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Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yalnızca 8 kilometre mesafede bulunan ve uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken 'Keçi Adası'ndan gelen görüntülerin yankıları sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik küstah sözler geldi. Yunan Savunma Bakanı ise Girit planlarını açıkladı...

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere demeç veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis küstah ifadeler kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise Girit planlarını açıkladı.

Miçotakis dün yaptığı açıklamasında, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı. Uluslararası hukuku hiçe sayan Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin toprak bütünlüğüne itiraz etmeyi bırakmasını ve gerilimi düşürmesini istedi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

AB ve ABD'nin kendilerini savunacaklarını dile getiren Miçotakis sözlerini "Türkiye'nin bu sefer gerçekten dinleyeceğini umuyorum, çünkü ancak bu şekilde Doğu Akdeniz'de son iki ayda yaratılan ve komşu ülkenin suçlu olduğu gerilimi azaltmak mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN GİRİT PLANI!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, yeni silahlanma programına dahil edilen Suda planını açıkladı. Böylece Yunan donanması Doğu Akdeniz'e daha hızlı ve doğrudan erişim sağlayacak.

Buna göre, ABD'nin daha önce uçak gemisi gönderdiği Girit Adası'na kalıcı bir üs kurulması planlanıyor.

Girit'teki Suda Körfezi'ndeki genişleme ve modernisazyona ABD'den dolaylı destek sağlandığı iddia ediliyor.

Kathimerini'de yer alan haberde Marathi'de ABD savaş gemileri için gerçekleşen modernizasyondan arta kalan bütçe ve diğer malzemelerin de Yunan üssü için kullanıldığı yazdı.

190 MİLYON EURO

Haberde, parlamentoya getirilen yeni silahlanma programının 190 milyon euroya mal olacağı yazarken donanmaya sağlanacak Sikorsky MH-60R SeaHawk S-70 Aegean Hawk helikopterlerinin yanı sıra RM-70 ve 122 mm roketatarların modernizasyonu da dahil çok sayıda silah yer alıyor.

Leopard 2 tankları için 30 bin 120mm mermi tedariki için de yaklaşık 150 milyon euro harcanacak.

Bu adımlarla Atina'nın; Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha tırmandırması bekleniyor.

Etiketler : Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Doğu Akdeniz yunanistan
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