Yunanistan'da çıkan orman yangını devam ediyor
Kaynak: AA
Yunanistan'ın Katerin kentinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Ulaşılması zor bir alanda etkili olduğu kaydedilen yangını söndürme çalışmalarına 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.
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