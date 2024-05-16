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16 Mayıs 2024 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 15:15:00

Yunanistan'da "Nekbe"nin 76. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla ABD'nin ve İsrail'in Atina büyükelçiliklerine yürüyüş düzenlendi.

Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin çağrısıyla başkent Atina'da toplandı.

Gruptakiler, önce ABD'nin, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Yürüyüş sırasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren eylemciler, ABD karşıtı sloganlar da attı.

Filistinli Leyla Celed, Nekbe'nin yaşandığı 1948'de iki yaşında olduğunu ve ailesinin kendisini Lübnan'a yürüyerek kucaklarında götürdüğünü belirterek, o günden beri Filistinliler olarak yaşadıkları sürgünün bitmediğini vurguladı.

Celed, "Biz sadece iki haftalık bir durum olduğunu düşünerek kaçtık ve geri döneceğiz sandık. Geri dönemedik. Ben Filistinli bir mülteci olarak Lübnan'da büyüdüm. Dünyanın her yerinde yaşadım." diye konuştu.

İsrail, Lübnan'ı işgal ettiğinde yine göçmek zorunda kaldıklarını ve bu şekilde Yunanistan'a geldiklerini belirten Celed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım burada doğdu ama bir yuvaları yok. Yunanistan bizim yuvamız diyorlar ama nereye ait olduklarını bilmiyorlar. Gerçekten devletsiziz."

Celed, Filistinli aile üyelerinin birçok farklı ülkeye göç etmek durumunda kaldığına dikkati çekerek, "Birlikte olan hiçbir Filistinli aile bulamazsınız. Her yerde mülteciyiz ve her birimiz birçok kez mülteci olduk." dedi.

Yunanistan'daki Filistin Toplumu Başkanı Muhammed Seyid ise "Nekbe bizim için en önemli ve en çok bilinen günlerden biri. Bir nesilden diğer nesile geçiyor." diye konuştu.

Filistin'de doğan her çocuğun "anne", "baba" gibi "Nekbe" kelimesini öğrendiğini belirten Seyid, "Nekbe, bizim tarihimizi, başımıza gelen felaketi özetliyor." dedi.

Seyid, "İsrail 7-8 aydır Filistin'de soykırım operasyonu yapıyor. Hiçbir hastane, okul, üniversite, yol, yemek, su kalmadı. Hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Yunanistan'daki Müslümanlar Cemiyeti Başkanı Naim el Gadur ise Nekbe'den 76 yıl sonra İsrail'in ve Batı'nın tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını dile getirerek, "Batı, İsrail'in kaybetmesi halinde tüm İsraillilerin tekrar Batı'ya gitmesinden korkuyor. Tarihi biliyorsunuz, Yahudilerin kovulması, öldürülmesi, yakılması, tüm bunları Avrupalılar yaptı, Müslümanlar değil. Müslümanlar kurtardı Yahudileri Avrupa'dan." diye konuştu.

"Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atılan yürüyüşün son bulduğu İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde barikat kuran polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Polis kendilerine ve çevredeki dükkanların vitrinlerine taş atan eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

Olaylar sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Etiketler : yunanistan israil filistin nekbe yürüyüş
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