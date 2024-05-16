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16 Mayıs 2024 Perşembe 23:17:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 23:17:00

Soykırımcı İsrail mülteci kampında sivilleri vurdu!

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail'in savaş uçaklarının Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alanı vurduğu, çok sayıda şehit ve yaralı olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı havadan bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Cibaliya bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA da bugün yayınladığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurduğunu, saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL, GAZZE'YE YARDIMLARIN DENİZ YOLUYLA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GİRMEYE BAŞLAYACAĞINI İDDİA ETTİ

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze açıklarında "insani yardım için" ABD Ordu Merkez Komutanlığı ile işbirliğiyle inşa edilen yüzer iskelenin birkaç gün içinde Gazze'ye gönderilen yardımları almaya başlayacağı iddia edildi.

Söz konusu açıklama, Tel Aviv'e yönelik, tüm geçiş noktalarını kapatarak Gazze'deki kıtlığı "derinleştirdiği" yönünde artan uluslararası suçlamaların ardından geldi.

İsrail ordusu, 8 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı Gazze'ye yardım taşıyanlar dahil tır geçişine kapattığını duyurmuştu. İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yeniden açacağını iddia etse de Filistin Geçiş Otoritesi bu iddiayı yalanlamıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in 7 Mayıs'ta Filistin tarafını kontrol ettiğini açıklamasının ardından onuncu günde de kapalı olmaya devam ediyor.

Etiketler : israil gazze saldırı mülteci kampı
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