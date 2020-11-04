Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı

Twitter ve Facebook, Trump destekçisi olduğu iddia edilen haber hesaplarını askıya aldı

ABD'de başkanlık seçimleri devam ederken Twitter ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi olduğu iddia edilen haber hesaplarını, şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle askıya aldı.

Şirketler, söz konusu hesapların otomatik içeriklerle koordinasyon politikasını ihlal ettiğini duyurdu.

Askıya alınan hesaplardan biri olan SVNewsAlerts, geçen hafta 10 binden fazla takip aldıktan sonra 78 binden fazla Twitter takipçisine ulaşmıştı.

Reurters'ta yer alan habere göre, Hesapta seçimlerle ilgili huzursuzluk ve oylama güvenliği ile ilgli bilgilerin sık sık paylaşıldığı, Demokratlarla ilgili sahtekarlık iddialarının gündeme getirildiği ve Trump'ın mitinglerine dikkat çekildiği iddia edildi.

Twitter tarafından askıya alınan diğer hesaplar arasında FJNewsReporter, Crisis_Intel ve Faytuks bulunuyor.