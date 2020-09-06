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06 Eylül 2020 Pazar 17:47:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 18:02:00

Türk askeri helikopterleri havalandı... Paniğe kapılan yönetim acil toplantıya çağırdı

Kaynak: DHA

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) paniğe neden oldu. Tatbikat haberlerini saon dakika olarak geçen Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, acil koduyla toplantı kararı aldı.

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. ​O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

OKTAY VE MSB'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

"YUNANİSTAN'A ASKERİ TATBİKATLA CEVAP VERİLDİ"

Rum ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde; "Ankara, Kıbrıs’ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" denildi. Haberlerde tatbikatın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis’in de Avrupa Birliği’ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

RUM LİDERİNDEN ACİL DURUM TOPLANTISI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

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