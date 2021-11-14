Topraktan altın fışkırdı! Çok büyük hazine bulundu!

Bugüne dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesi, amatör bir defineci tarafından ortaya çıkarıldı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı. 2016 ve 2020 arasında dedektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum'a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere'deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı. Zira hazinenin bazı parçaları, daha önce tarihi eser kaçakçılığına konu olmuştu. Hazineye ait 10 sikkeyi yine bir metal dedektörü aracılığıyla tespit eden eski polis memuru David Cockle, buluşundan yetkilileri haberdar etmemiş ve sikkeleri 15 bin sterline (yaklaşık 200 bin TL) yasadışı yollarla satmıştı.

Olay 2017'de açığa çıkmış ve Cockle 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sikkelerden ancak 8'i ele geçirilebilmişti. British Museum'a göre hazinede sikkelerin yanı sıra bir kolye ucu, bir altın külçe ve uzmanların daha büyük mücevherlerin parçası olduğundan şüphelendiği iki nesne daha yer alıyor.

Milliyet'in haberine göre, İngiltere'de daha önce bu tür altın nesnelerden ve külçelerden oluşan daha büyük Anglosakson hazineleri de bulunmuştu. Örneğin bu dönemin en ünlü keşfi, MS. 610 ve MS. 640 arasına tarihlenen Sutton Hoo gemi mezarıydı. Netflix filmi Kazı'ya (The Dig) da konu olan bu mezarda 37 altın sikkenin yanında birçok altın eşyadan oluşan bir çanta bulunmuştu.

Ancak uzmanlar amatör definecinin keşfettiği buluntuların, Anglosakson krallıklarına atfedilen en büyük sikke hazinesi olduğunu söylüyor. British Museum'dan Küratör Gareth Williams, yeni hazineyi "Bu çok önemli bir keşif" diye niteledi. "Bu hazine, Sutton Hoo gemi mezarıyla yakın bir tarihten kalmış. Sutton Hoo mezarının tamamı kadar altın içermiyor ama çok daha fazla sikke içeriyor" diyen Williams, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında o döneme ait olduğu bilinen en büyük sikke istifi."

Geçtiğimiz ay ise, altın hazineleriyle ünlü efsanevi Endonezya krallığının yerinin, Altın Adası olarak bilinen Sumatra'da keşfedilmiş olması gündem yaratmıştı. Son beş yıldır, Palembang yakınlarındaki timsahların istila ettiği Musi Nehri'ni keşfeden balıkçılar, derinlerden - değerli taşlar, altın tören yüzükleri, madeni paralar ve bronz keşişlerin çanları dahil - şaşırtıcı bir hazineyi çektiler.

MİLYONLAR DEĞERİNDE

Şimdiye kadarki en inanılmaz buluntulardan biri, 8. yüzyıldan kalma, milyonlarca sterlin değerinde, mücevherle kaplı, gerçek boyutlu bir Buddha heykeli.

Bulunan eserler, 7. ve 13. yüzyıllar arasında güçlü bir krallık olan ve bir yüzyıl sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Srivijaya uygarlığına kadar uzanıyor.

BÜYÜK KAŞİFLER ARADI, HİÇBİRİ BULAMADI

Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan İngiliz deniz arkeoloğu Dr Sean Kingsley, "Büyük kaşifler, Srivijaya'yı Tayland ve Hindistan kadar uzaklarda her yerde aradılar, hiçbirinin şansı yaver gitmedi." dedi.

Dr Sean Kingsley, ayrıca, "Arkeologlar, ortadan kaybolan krallığa ev sahipliği yapan Palembang'da bile çanak çömlek bulamadılar. Srivijaya, dünyadaki son güçlü kayıp krallık ve sırlarını koruyor" ifadelerini kullandı.

PARALAR, MÜCEVHERLER, HEYKELLER...

Deniz arkeoloğu Dr Kingsley, "Son beş yılda olağanüstü şeyler ortaya çıkıyor. Tüm dönemlerin madeni paraları, altın ve Budist heykelleri, mücevherler, Denizci Sinbad'da okuyabileceğiniz ve bunların uydurulduğunu düşündüğünüz her türlü şey. Aslında gerçek." diye konuştu.

Sumatra, altın yatakları ve doğal kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle eski zamanlarda Altın Adası olarak anılırdı ve Güneydoğu Asya ticaretinin önemli bir noktasaydı.

Altıncı ve yedinci yüzyıllarda, büyük Çin pazarının açılmasıyla birlikte Asya deniz ticaretinde istikrarlı bir artış görüldü. Özellikle Budist ritüellerine yönelik artan talep, Endonezya mallarının Çin'e ihracatında artışa yol açtı.

TONLARCA SİKKE VE BATIK SERAMİKLER

Dr Kingsley, "İlginç altın ve mücevher buluntuları dışında, nehir yatağında tonlarca Çin sikkesi ve hatta daha büyük miktarda batık seramik bulundu." dedi ve ekledi: "Tencereler ve tavalar Srivijaya'da halkın nasıl yaşadığını gösteriyor. Hindistan, İran'dan mallar ve Çin'in büyük fırınlarından çağın en iyi sofra takımları ithal edildi."

"Burası dünyanın en iyi markası olacak olan ilk mavi ve beyaz porselen tabakların yapıldığı yer" diyen Dr Kingsley, araştırmasını; editörlüğünü de yaptığı Wreckwatch dergisinin sonbahar sayısında yayınladı.

Srivijayan araştırması, Çin ve İpek Yolu üzerine odaklanan 180 sayfalık sonbahar yayınının bir parçasını oluşturuyor. Sığ bölgelerde, en zengin krallıklara yakışan ışıltılı altınlar ve mücevherler ortaya çıktı.