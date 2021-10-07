Teröristlere skandal destek! ABD'nin PKK/YPG aşkı bitmiyor

ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor. Amerikan ordusu yılın başından bu yana 880 teröriste savaş eğitimi verdi, örgüte silah ve lojistik malzeme yüklü binden fazla tır gönderdi.



TRT Haber'de yer alan habere göre Amerikan ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde verdiği eğitim ve yardımlar sürüyor.

Teröristler, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle eğitilip, silahlandırılıyorlar. Bu eğitimlerle terör faaliyetlerine katılıyorlar. Eğitimler Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda veriliyor.

Teröristlere havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretiliyor.

26 BİN TERÖRİSTE EĞİTİM VERİLDİ

Amerikan ordusu 2021 başından bu yana 880 PKK/YPG'li teröriste eğitim verdi. Aynı dönemde silah ve lojistik malzeme yüklü 1020 tır da Amerikalılar tarafından terör örgütüne teslim edildi.

Bu yıl ki eğitimlerle birlikte Amerikan ordusunun savaş eğitimi verdiği PKK/YPG'li terörist sayısı 26 bine ulaştı.

Eğitimlerde teröristlere ağır silahlı piyade aracı ve havan topu kullanımı da öğretiliyor.

Teröristlerin eğitim sonrasında en önemli hedef sahaları ise Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri oluyor.