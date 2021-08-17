Taliban'ın Katar Sözcüsü Süheyl Şahin, açıklamasında Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmak istendiğini bildirdi.

Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini söyleyen Şahin, iki ülke arasındaki bağların tarihsel uzantısını vurguladı. Şahin, kuracakları hükümetin dünyadaki düzene uyum sağlayacağının altını çizerek, "Bölgede herkesle uyum içerisinde olacağız." diyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun kimse için tehdit oluşturmuyoruz."