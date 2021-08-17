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17 Ağustos 2021 Salı 14:32:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 14:32:00

Taliban'dan Türkiye mesajı: İyi ilişkiler istiyoruz

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Taliban, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini açıkladı. Açıklama örgütün Katar'daki sözcüsü Süheyl Şahin'den geldi.

Taliban'ın Katar Sözcüsü Süheyl Şahin, açıklamasında Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmak istendiğini bildirdi.

Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini söyleyen Şahin, iki ülke arasındaki bağların tarihsel uzantısını vurguladı. Şahin, kuracakları hükümetin dünyadaki düzene uyum sağlayacağının altını çizerek, "Bölgede herkesle uyum içerisinde olacağız." diyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun kimse için tehdit oluşturmuyoruz."
Etiketler : Taliban Katar Sözcüsü Süheyl Şahin Türkiye
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