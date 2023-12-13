VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyi Parti'de yaprak dökümü... Bazı meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Hamas lideri Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
Suriye'deki ABD üslerine SİHA saldırısı
Marmara 3.7 ile sallandı
Biden'a mektup yazdı: Biz de bu katliamın suç ortağıyız
13 Aralık 2023 Çarşamba 23:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 23:19:00

Suriye'deki ABD üslerine SİHA saldırısı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'de ABD'ye ait Al-Tanf Üssü'ne ve El-Rukban Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan ABD'ye ait Al-Tanf Üssü'ne ve El-Rukban Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, SİHA'ların üsleri tam isabetle vurduğu belirtildi.

Etiketler : Irak İran yanlısı Şii gruplar SİHA saldırısı
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX