VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Onaylı Randevu" nedir?
Borsa güne 10.098,61 puandan başladı
221 günde 35 bin 173 Filistinli katledildi!
6 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu!
Giresun'dan Şişli'ye "eş-dost" transferi
Özgür Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı
14 Mayıs 2024 Salı 09:42:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 09:42:00

221 günde 35 bin 173 Filistinli katledildi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in 221 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 173'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak 35 bin 173'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 234 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 173'e, yaralı sayısının da 79 bin 61'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Etiketler : israil filistin gazze can kaybı
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX