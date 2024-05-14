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14 Mayıs 2024 Salı 09:36:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 09:36:00

Trump'ı zora sokacak gelişme! Avukatı itiraf etti

Kaynak: IHA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik “sus payı” davasında ifade veren Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptığını doğruladı. Cohen, Trump'ın kendisine “Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bir önemi kalmayacak” dediğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında Trump'ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen tanık olarak dinlendi. Trump'ın başkanlık yarışı öncesinde özel hayatıyla ilgili hikayelerin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu söyleyen Cohen, Trump'ın kendisine "Hazırlıklı ol, bir sürü kadın ortaya çıkacak" dediğini ifade etti. Trump'ın Daniels'ın ilişki iddiası hakkındaki haberlere çok kızdığını ve seçim kampanyası konusunda paniğe kapıldığını anlatan Cohen, Trump'ın "Bu seçim kampanyası için bir felaket. Kadınlar benden nefret edecek" dediğini aktardı. Trump'ın Daniels'a yapılan ödemenin yalnızca başkan adaylığı üzerindeki etkisiyle ilgilendiğini ifade eden Cohen, Trump'ın eşi Melania Trump'ı kastederek,"Melania'yı düşünmüyordu. Bu tamamen seçim kampanyası ile ilgiliydi" dedi. Cohen, Trump'ın kendisine, "Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü başkan olmuş olacağım. Kaybedersem de umurumda olmayacak" dediğini aktardı.

COHEN: "YAYINLANMADIĞINDAN EMİN OLMAMI SÖYLEDİ"

Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için başka ödemeler de yaptığını belirten Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'a, Trump ile ilişki iddiaları hakkındaki hikayesinin haklarını almak için yapılan 150 bin dolarlık ödemeyi örnek gösterdi. Trump'ın McDougal'ın hikayesi hakkında kendisine "Yayınlanmadığından emin ol" dediğini söyleyen Cohen, National Enquirer adlı derginin eski yöneticisi olan David Pecker'in Trump hakkındaki olumsuz haberleri engelleme konusunda kendilerine yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Etiketler : trump sus payı dava avukat itiraf
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