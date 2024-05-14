Erdoğan-Miçotakis görüşmesi dünya basınında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili zirvenin ardından gerçekleşen basın toplantısında Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlarsa dünya gündemine damga vurdu.

Görüşmede Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi, destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız bir şekilde hedef almaya devam ediyor.15 bini çocuk, 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi konusunda batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. " ifadelerini kullandı.

İSRAİL GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

İsrail'in Gazze işgalini başlattığı ilk günden bu yana bu soykırım konusundaki net tavrından taviz vermeyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, manşetlere ilk sıradan giriş yaptı.

Miçotakis, Hamas için 'terör örgütü' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan net bir dille Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını İsrail basını yakından takip etti. Jerusalem Post haberinde "Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA GERİ ADIM ATMIYOR"

Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin bu konuda net bir tavrı olduğuna dikkat çeken gazete, Ankara'nın Hamas konusunda geri adım atmadığına vurgu yaptı.

Haberde "Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi" ifadesine yer verildi.

OLUMLU DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Katar merkezli Al Jazeera, kritik zirveyi "Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü. İkili ilişkilerinde çözülemeyen bir sorun görülmüyor" sözleri ile okuyucularına duyurdu.

Al Arabiya, Başkan Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkardı. Al Arabiya'nın haberinde "Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi'" ifadeleri kullanıldı.

Euronews ise, "Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi" başlıklı haberinde "Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Görüşme Yunan basınında da geniş yer buldu. Kathimerini gazetesi haberinde "Başbakan Miçotakis Ankara ziyaretini ve Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlatarak misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti" sözleriyle iki ülke arasındaki diyalog sürecine vurgu yaptı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Proto Thema gazetesi, "Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor" sözlerinin altını çizdi.

Ethnos, Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmeye devam etme kararlılığına vurgu yaptı. Gazete, fikir ayrılıklarına rağmen ili lider diyalog masasında kalmamızı istediklerini gösterdiler ve bir sonraki randevularını şimdiden aldılar" ifadelerine yer verdi.