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16 Aralık 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 09:16:00

Sovyetler Orta Asya'yı mahvetti

Kaynak: AA

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Orta Asya'da Sovyetler Birliği döneminde uranyum yataklarının işletilmesi sonucunda 400 milyon tondan fazla radyoaktif atığın bulunduğu açıklandı.

Orta Asya ülkelerinde 400 milyon tondan fazla radyoaktif atığın bulunduğu bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Özbekistan Devlet Endüstriyel Güvenlik Komitesi Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Sardorbek Yakubbekov, düzenlediği basın toplantısında, Orta Asya ülkelerinde 418 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu belirtti.

Yakubbekov, ülkedeki ve Orta Asya bölgesindeki radyoaktif atıklar hakkında bilgi vererek, Sovyetler Birliği döneminde uranyum yataklarının işletilmesi sonucunda bölgede biriken çok miktarda radyoaktif atığın gömüldüğünü aktardı.

Radyoaktif atık sorununun tüm Orta Asya ülkelerinin sorunu olduğuna dikkati çeken Yakubbekov, halen Kazakistan'da 240 milyon ton, Kırgızistan'da 132 milyon ton, Tacikistan'da 42 milyon ton ve Özbekistan'da 4 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu kaydetti.

Özbekistan'da radyoaktif atıkların çevreye etkisini izlemek amacıyla özel bir programın benimsendiğini aktaran Yakubbekov, bu program kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının ülkede radyasyon seviyesinin normları aştığı hiçbir bölge olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yakubbekov, atıkların bulunduğu bölgelerde çevresel durumun iyileştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerce 2 milyon avroluk ilk hibenin ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Etiketler : Orta Asya ülkeleri Özbekistan radyoaktif atıklar
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