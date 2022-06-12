Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi

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12 Haziran 2022 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 14:02:00

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Yok ettik!

Kaynak: İHA

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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da devam eden askeri operasyona dair yaptığı açıklamada, “ABD'de ve Avrupa ülkelerinden, Kiev'e sağlayan silahların bulunduğu depoyu yok ettik” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 109. gününe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da devam eden askeri operasyona dair yaptığı açıklamada, "ABD'de ve Avrupa ülkelerinden, Kiev'e sağlayan silahların bulunduğu depoyu yok ettik" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna'nın birçok noktasındaki saldırılarını sürdüren Rusya, Ukrayna'ya destek veren ülkeleri de hedef aldığını gösterdi. Ukrayna'daki bir silah deposunu vurduğunu açıklayan bakanlık, "Ternopol bölgesindeki Chortkov yakınlarında içinde deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzeler, ABD ve Avrupa ülkelerinden Kiev rejimine tedarik edilen büyük bir tanksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füze sistemi ve top mermisinin bulunduğu depo imha edildi" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 3 BİN 570 ÖZEL ASKERİ ARAÇ YOK EDİLDİ"

Rus hava savunma sistemi tarafından Harkov bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 uçağının düşürüldüğünü bildiren bakanlık, "Toplam 201 uçak, 130 helikopter, bin 188 insansız hava aracı (İHA), 388 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 514 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 508 çok namlulu roketatar, bin 870 saha ve havan topçusu ile 3 bin 570 özel askeri araç operasyon çerçevesinde yok edildi" açıklamasında bulundu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

13:32 Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'in, Ukrayna'ya, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ziyarette bulunacağı bildirdi.

12:15 Rusya Savunma Bakanlığı: ABD ve Avrupa'dan Kiev'e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin RUSYA UKRAYNA
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