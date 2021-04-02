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02 Nisan 2021 Cuma 20:28:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 20:28:00

Mısır Süveyş Kanalı'nı genişletme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı

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Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Rabi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve altı gün boyunca seyrüseferi kesintiye uğratan dev yük gemisi kazası gibi benzer olayların yaşanmaması için kanalı genişletme çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

Dün akşam Amerikan CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, derinliği 24 metre olan Süveyş Kanalı'nın daha fazla derinleştirilmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

The Ever Given kargo gemisinin karaya oturmasına benzer kazaların yaşanmasını engellemek adına kanalı genişletmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Rabi, genişletme çalışmalarının hayata geçmesi halinde kanaldaki seyrüseferde bir aksaklık olmayacağını kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer rotasında yaptığı incelemenin ardından 30 Mart'ta, kanalın genişletme çalışmaları yapılmasının mümkün olduğunu söyleyerek, konunun tamamen teknisyenlere bırakıldığını belirtmişti.

1980 yılından itibaren kanalda çift yönlü geçiş sağlanabilmesi için bazı çalışmalar başlatılmıştı. Genişletme çalışmalarının en sonuncusu 8 milyar dolar maliyetle 6 Ağustos 2015'te yapılmıştı.

Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay bir su geçidi olan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5-6 milyar dolarlık girdisiyle, Mısır ekonomisinde 3'üncü büyük döviz kaynağı olarak kabul ediliyor.

Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Etiketler : Mısır süveş kanalı The Ever Given
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