  • BIST
    1034.4
  • Dolar
    7,2479
  • Euro
    8,6316
  • Altın
    479,1950
İstanbul
23 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Mısır ile Yunanistan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını' imzaladı
Pentagon Başmüfettişliği YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
Beyrut'ta enkaz altında 27 saat sonra mucize kurtuluş
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan ATAK helikopterlerimiz belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor
Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı: Yüzde 600'lere varan rekor artış
Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a tepki
Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün
Fenerbahçe Caner Erkin'i transfer etti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 6 Ağustos çeyrek altın kaç TL?)
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
Koronavirüs hastasından mesaj: Maskesiz dolaşmayın
Santos'ta Ferreira dönemi sona erdi
Libya'dan dikkat çeken açıklama: Bir aylık sürede 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı
Bakan Akar, terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü
BDDK'dan Türk Lirası açıklaması
Yarı otomatik silahla Trump'ın malikanesini bastılar! Gözaltına alındılar
Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 161 bini aştı
Bakan Pekcan: Dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor
06 Ağustos 2020 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 20:23:00

Mısır ile Yunanistan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını' imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Anlaşma Yunanistan ile ekonomik işbirliği konusunda yeni ufuklar açıyor" dedi.

Mısır ile Yunanistan, "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şükri, "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının" imzalandığını belirterek, söz konusu anlaşmanın, "Yunanistan ile ekonomik işbirliği konusunda yeni ufuklar açtığını" söyledi.

Yunanlı Bakan Dendias ise Mısır ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, "meşru" olduğunu ve bölgedeki meydan okumalar ile mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin boyutlarını yansıttığını ifade etti.

Dendias, başka bir bilgi vermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Şükri'nin, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması"na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire’de görüştüğü belirtilmişti.

Mısır resmi haber ajansı MENA da, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır’a geldiğini duyurmuştu.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12’nci teknik görüşme, geçen Haziran ayında Kahire’de yapılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER