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08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:34:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:34:00

Miçotakis'ten dinleme skandalı açıklaması: Bilgim olsa asla izin vermezdim

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." dedi.

Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, muhalefet partisi PASOK'un yeni lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'e yönelik telefon dinleme skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu olayın, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) eksikliklerini ortaya çıkardığını dile getiren Miçotakis, "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen EYP, bu özel eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi." şeklinde konuştu.

Miçotakis, telefon dinleme skandalı sonucu Yunan halkının EYP'ye güveninin zarar gördüğünün altını çizerek, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadelerini kullandı.

Çeşitli sınamalara karşı EYP'nin katkısının göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Miçotakis, "EYP'in güçsüz olmasını isteyen pek çok düşman var. Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

GAZETECİNİN TELEFONUNDA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisanda ise Yunan gazeteci Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasına göre, Koukakis'in cep telefonu 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildi.

EYP BAŞKANI VE BAŞBAKANLIK GENEL SEKRETERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Etiketler : Miçotakis Predator casus yazılım
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