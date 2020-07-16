Macron'un zor anları! Protestocular etrafını sardı ne diyeceğini bilemedi

Fransa'nın istenmeyen adamı Emmanuel Macron zor anlar yaşadı...

Fransız lider, Paris'in merkezindeki Tuileries Bahçesi'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu.

Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı...

"BRAV'I KOV"

Bu kişiler, tecavüzle suçlanan yeni içişleri bakanı konusunda da Macron'u sıkıştırdı.

Gruptan biri, yetkililerin protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinden korkması sonrasında görevlendirilen motosikletli polis birliklerini kastederek defalarca "BRAV'ı kov" diye bağırdı.

Macron ise "Bu söylediğinizi yapacak kişi cumhurbaşkanı değildir." dedikten sonra gruptan "sakin olmalarını" istedi.

MACRON: TATİLDEYİM

Kendisini sıkıştıran kişilerle Macron arasındaki hararetli konuşma sürerken Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu gruba resmi tatil olan Bastille Günü'nde eşiyle yürüyüş yaparken durdurulduğunu hatırlattı.

"SEN BENİM İÇİN ÇALIŞIYORSUN"

Bunun üzerinde gruptan biri, "Sen benim için çalışıyorsun" diye bağırdı.

Gruptakiler Macron'u tartışma yaratan Gerald Darmanin ataması üzerinden de sıkıştırdı.

İçlerinden biri, "Hükümete tecavüzle suçlanmış bir içişleri bakanı getirdiniz." dedi.

Macron, bu konuyu daha önce zaten cevapladığını belirterek "Siz yargıç değilsiniz? Ben de değilim." dedi.