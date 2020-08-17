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17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:53:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:59:00

İki yüzlü Macron'un Belarus'taki hain planına sert tepki: Sen önce kendi ülkene bak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ni Belarus'taki hükümet karşıtı göstericileri desteklemeye çağırdı. Sosyal medya kullanıcılarının Macron'a tepkisi ona "sarı yeleği" hatırlatmak oldu.

Emmanuel Macron, Belarus'ta büyüyen hükümet karşıtı protestoları, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla destekledi. Macron, 'Brüksel'i haklarına, özgürlüklerine ve egemenliklerine saygı duyulması için barışçıl bir şekilde gösteri yapan yüz binlerce Belaruslunun yanında durmaya, harekete geçmeye' çağırdı.

Macron'un 'destek verelim' dediği göstericiler, Belarus'taki tartışmalı seçiminden bu yana, Aleksandr Lukaşenko'nun altıncı kez seçilmesinden sonra başladı. Oylamanın hileli olduğu konusunda ısrar eden muhalefet, sonuçlara itiraz etti.

Macron, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta linç edildi.

Başta Fransız kullanıcılar olmak üzere birçok kullanıcı, Macron'un Belaruslulardan önce kendi halkının şikayetlerine öncelik göstermesini söyledi.

Bir kullanıcı Macron'a, "Fransa'da da insanların haklarına saygı için yürüdüğünü fark etmediniz mi?" sorusunu yöneltti.

Birçok yorumda Macron'a 'Sarı Yeleklileri' hatırlatan kullanıcılar, ikiyüzlülüğe tepki gösterdi.

İŞİNE GELDİĞİ GİBİ

Başlangıçta yükselen yakıt fiyatları ve aşırı yükselen yaşam maliyetini protesto etmek için sokağa çıkan Sarı Yelekliler, ekonomik ve sosyal adalet için ülke çapında bir taban hareketine dönüştü. Oluşum büyüdükçe, listeye siyasi talepler de eklendi. 'Macron istifa!' Sarı Yelekliler gösterilerinde sıkça duyulan sloganlardan biri haline geldi.

İnsanlar ayrıca Macron'un sayfasını Avrupa ve diğer yerlerdeki AB'den çok az ilgi gören veya hiç ilgi görmeyen popüler huzursuzluk örnekleriyle dolu olduğunu belirtiyor. Bir Twitter kullanıcısı başkandan Fildişi Sahili halkına aynı desteği ifade etmesini istedi. Bir diğeri ise AB'nin Katalonya'da "sivil halka yönelik paramiliter şiddeti umursamadığını" hatırlattı .

(star.com.tr)

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