Lübnan'da meydana gelen patlama diğer ülkeleri de harekete geçirdi! Tehlikeli ürünleri güvenli bölgelere taşıyorlar

Lübnan'da meydana gelen patlama diğer ülkeleri de harekete geçirdi! Tehlikeli ürünleri güvenli bölgelere taşıyorlar

Irak ve Mısır yönetimleri, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası tehlikeli maddeleri kara ve havalimanlarından güvenli ve yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere taşıma kararı aldı.



Irak Gümrük Kapıları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi'nin, ülkedeki tüm gümrük kapılarındaki depolarda bulunan tehlikeli maddelerin tespit edilmesi için bir heyetin ivedi bir şekilde oluşturması talimatı verdiği kaydedildi.

Kazimi'nin tehlikeli maddelerin yerleşim merkezlerinden uzak tutulmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, bu talimat üzerine Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde bulunan patlama özelliği olan tehlikeli maddelerin güvenli ve aşamalı bir şekilde askeri depolara nakledildiği belirtildi.

Mısır Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Kahire Limanı ve ülkedeki tüm hava limanlarındaki depo ve konteyner bölümlerinde bulunan tehlikeli maddelerin araştırılması için üst düzey bir komisyonun kurulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada komisyonun görevinin, limanlarda bulunan patlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde liman ve yerleşim merkezlerinden uzak bir yere taşınması olduğu kaydedildi.