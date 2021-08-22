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22 Ağustos 2021 Pazar 18:03:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 18:04:00

Libya'da bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi

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Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : Libya intihar saldırısı zilla bölgesi
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