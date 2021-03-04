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04 Mart 2021 Perşembe 10:48:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 10:48:00

Katil Esed vatansız bırakacak

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Esed rejimi yeni yasayla rejim kontrolü dışındaki milyonlarca Suriyelinin kimliklerini iptale hazırlanıyor. 10 yıllık kimliklerin yenilenmesini isteyen rejim, başvurunun yüz yüze yapılmasını şart koştu. 9 yıldır ülkesine gidemeyen S.A. “Halkın yarıdan fazlası yurtdışında. Bu insanların kimlik alması imkansız” dedi.

Suriye rejimi, kontrol alanı dışında ikamet eden yerinden edilmiş ve mültecilerin kartlarını iptal etmek amacıyla vatandaşlar için kimlik kartının geçerlilik süresini belirleyen yeni bir karar çıkardı. Halk Meclisi tarafından onaylanan kanun, kimlik kartının geçerlilik süresini tanzim tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Kimliğini yenilemek isteyenlerin bu başvuruyu yüz yüze yapması gerekiyor.

YARISININ SÜRESİ DOLDU

Suriye rejiminin yeni yasasına göre, rejim kontrolündeki alanların dışında ikamet edenler yeni kart alamadıkları için Suriye devrimine katılanların çoğunun kimlik kartlarının süresi doldu. Yeni yasanın onaylanmasının, rejim hükümetinin bu yılın ortasında yapmayı planladığı ve milyonlarca yerinden edilmiş Suriyeli ve mültecinin "yasadışı" olarak nitelendirdiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gelmesi dikkat çekici.

REJİMİN İKİ AMACI VAR

Suriye savaşından sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalan bir vatandaş, bu gelişmenin kendileri için korkunç olduğunu söyledi. Ülkesine 9 yıldır gidemediğini belirten S.A, "Suriye halkının yarıdan fazlası yurtdışında yaşıyor. Bu insanların kimlik alması neredeyse imkansız. Rejim bu çalışmayı yaparken yurtdışındaki muhalifleri tutuklamayı amaçlıyor. Ayrıca ülkede büyük ekonomik kriz var. Kimlik alabilmek için çok sayıda kişinin rüşvet vermekten başka çaresi yok. Rejim içinde bulunduğu ekonomik kriz şartlarını, kimlik meselesiyle avantaja çevirmeye çalışıyor" dedi.

Etiketler : beşar esed suriye katil esed rejimi
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