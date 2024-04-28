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ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor
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28 Nisan 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 13:30:00

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor

Kaynak: AA

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ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor.

Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel yetkililer, kampüs kapatma, gözaltına alma gibi eylemlerle karşılık veriyor.

Öte yandan Gazze'ye destek gösterilerine katılan üniversite ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.

WASHINGTON ÜNİVERSİTESİNDE 80'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CNN'in haberine göre, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesinden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Polisin 80'den fazla kişiyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, kampüste kamp kuran öğrencilerin "niyetlerinin iyi olmadığı ve tehlikeli olabilecekleri" ifade edildi.

GÜNEY CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİNDEN KAMPÜS KAPATMA KARARI

Güney California Üniversitesinin (USC) sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Filistin'e destek için gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı USC'den geçen hafta yapılan açıklamada mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtilmişti.

ARIZONA EYALET ÜNİVERSİTESİNDE 72 KİŞİYE GÖZALTI

Arizona Eyalet Üniversitesinden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15'i öğrenci 72 kişinin, "izinsiz kamp kurdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, Harvard Avlusu'na kamp kuran öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi sürüyor.

Öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti.

Üniversite çalışanları bayrağı indirirken göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Etiketler : filistin abd üniversite gösteri
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