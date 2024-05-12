VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pirinkayalar Tüneli ile 2,5 yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı
Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 34'e ulaştı
"Türkiye kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi gösterebilecek bir ülke"
Gazzeli anneler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor
12 Mayıs 2024 Pazar 15:28:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 15:28:00

Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Etiketler : meksika deprem tsunami
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Motive'li gece

Motive'li gece
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX