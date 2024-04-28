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Arap ülkeleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
28 Nisan 2024 Pazar 09:32:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 09:32:00

Arap ülkeleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Arap ülkeleri Riyad'ta düzenledikleri toplantıda 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin açıklamada yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarındaki gelişmeleri görüşmek üzere altı Arap ülkesinin düzenlediği toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi katıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi, derhal ve tam bir ateşkes sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasının sağlanmasının gerekliliği" vurgulandı.

"Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekliliği" ifade edilen açıklamada, bağımsız bir Filistin devletinin, uluslararası alanda tanınmasını amaçlayan tüm çabalara destek verileceği kaydedildi.

"İki devletli çözümün uygulanması ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistin Devleti'nin tanınması yönünde geri dönüşü olmayan adımlar atılmasının önemine" işaret edilen açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te iki devletli çözümü baltalayan yasa dışı önlemlerinin devam etmesi" konusunda uyarıda bulunuldu.

Etiketler : arap ülkeleri gazze ateşkes israil
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