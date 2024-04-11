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İspanya'dan Filistin hamlesi: En yakın sürede devlet olarak tanınacak
11 Nisan 2024 Perşembe 22:54:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 22:54:00

İspanya'dan Filistin hamlesi: En yakın sürede devlet olarak tanınacak

Kaynak: AA

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İspanya hükümeti, Orta Doğu sorununda tek yol olarak gördüğü iki devletli çözüm kapsamında en kısa sürede Filistin devletini tanımak için uluslararası toplumun desteğini alma girişimlerini hızlandırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanımak için Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle birlikte hareket etme düşüncesiyle Polonya, Norveç ve İrlanda'yı kapsayan iki günlük resmi ziyaret turuna çıktı.

Sanchez, AB'nin yeni stratejik planını konuşmak üzere bugün Varşova'ya giderken, burada Polonya Başbakanı Donald Tusk ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

İspanya Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in yarın da Norveç ve İrlanda'da görüşmelerde bulunarak, Filistin'in tanınması sürecine destek arayacağını açıkladı.

ALBARES: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK İÇİN EN İYİ GÜNÜ ARIYORUZ

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Onda Cero adlı İspanyol radyosuna verdiği demeçte, "Filistin devletini tanımak için diğer Avrupalı ülkelerle birlikte en iyi günü aramak için çalışıyoruz. Filistin'deki durumun ciddiyeti, Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceğimizi gösteriyor." dedi.

Gerek Bakanlar Kurulu'nda gerekse Avrupalı ortaklarıyla görüşmelerinde Filistin devletinin tanınmasına yönelik günü karar vermeye çalıştıklarını ifade eden Albares, "Bunun kısa vadede olması gerektiği konusunda netiz" diye konuştu.

İspanya'nın Filistin devletini tanımak için AB'nin ortak kararını beklemek zorunda olmadığını, "egemen bir devlet" olarak bunu yapabileceğini kaydeden Albares, "Gazze'de yaşananlar bir ideoloji meselesi değil, insanlık meselesidir. İnsani, kritik, felaket durumda olan 2,2 milyon insandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanchez, bu hafta Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır" demişti.

Orta Doğu sorunu için iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için yoğun bir diplomasi yürüten İspanyol hükümeti, yazdan önce Filistin devletini tanımayı vadediyor.

Etiketler : İSPANYA FİLİSTİN GAZZE
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