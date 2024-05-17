Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz." sözleriyle KKTC'nin kuruluşunu dünyaya haykırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her konuşmasında Kıbrıs Türkü'nün haklarına vurgu yapmaya devam ederek KKTC'nin bağımsızlığının tanınması için çağrı yapıyor.

TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son 20 yılda KKTC'nin dünyaya tanıtılması başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncelik verildi. KKTC, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye oldu, Ada'da iki devletli çözüm vizyonunun önü açıldı.

"GERÇEKLERE SIRTINIZI DÖNMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında tekrar KKTC'nin bağımsızlığını vurgulayarak, "BM Kürsüsü'nden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın." ifadelerini kullandı.

24 TV'de yayınlanan Furkan Kaya'nın sunduğu 'Brifing Saati' programına konuk olan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, İngiltere'nin KKTC ile ilgili yeni pozisyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ULUSLARARASI BİR KONFERANS DÜZENLENEBİLİR"

Prof. Dr. Enis Tulça'nın konuşmalarından satır başları:

KKTC ve Güney kesiminin katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenerek; hidrokarbon ve petrol paylaşımları için konuşulursa eğer Kıbrıs sorununa da bir katkı sunmuş olur. Yunanlıların en başta çözülmesi lazım dediği Kıbrıs sorununda belki bir yol haritasına doğru ilerlenebilir.

"KIBRIS SORUNU BÜTÜN SORUNLAR İÇİNDE EN ÇETREFİLLİSİDİR"

Bana göre Kıbrıs sorunu bütün sorunlar içinde en çetrefillisidir. 2023 yılının Şubat ayında son Rum Lideri iktidara gelince, 'ben farklı bir şeyler yapmak istiyorum' demişti. Ayrıca KKTC ile de temaslarını devam ettirmişti.

Bizim için İngiltere'nin AB'den çıkması çok önemli. Kıbrıs'ta hala 1960 sistemi devam ediyor. 2004 referandumunda evet-evet oyları çıksaydı eğer 1960 sistemi düşecekti. İngiltere'nin belki de birkaç ülkeyi ikna etmesi gerekiyordur. Bu aşamaya henüz gelinemedi. Zaten 2. Barış Harekatı'nı 1974 senesinde dünya kamuoyuna da anlatamamıştık hala anlatamıyoruz.