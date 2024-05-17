Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."