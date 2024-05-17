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17 Mayıs 2024 Cuma 23:23:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 23:23:00

MSB'den acı haber! Şehit ateşi Erzurum'a düştü

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Pençe-Kaplan Harekatı'nda görevli, Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, mühimmat patlaması sonucu şehit düştü.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : Milli SAVUNMA BAKANLIĞI ŞEHİT Recep KABALA Pençe-Kaplan
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