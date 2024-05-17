Ukrayna'da işler iyi gitmiyor: Mahkumlarda askere alınacak
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cezaevindeki bazı mahkumların sözleşmeli şekilde askere alınmalarına imkan tanıyan yasayı imzaladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde, Volodimir Zelenskiy'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.
Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.
15 BİN İLA 20 BİN ARASINDA MAHKUM ASKERE ALINABİLİR
Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.
Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.
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