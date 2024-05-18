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18 Mayıs 2024 Cumartesi 01:13:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 01:13:00

Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı MHRS çalışma toplantısı
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