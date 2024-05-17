Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının önüne geçilemiyor. Adada bazı bölgelerde kontrolü kaybeden Fransa, güvenliğin yeniden sağlanabilmesi için Yeni Kaledonya'ya destek kuvvetler gönderdi.

Fransa, Yeni Kaledonya'da Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne orduyu konuşlandırdı.

Fransa, Yeni Kaledonya Cumhuriyeti'nde bazı bölgelerde kontrolü kaybetti. Yeni Kaledonya Yüksek Komiseri Louis Le Franc, Fransa Başbakanı Macron'un artan şiddet olayları ve ayaklanmayla mücadele edebilmek için OHAL ilan etmesinin ardından, adadaki güvenliği sağlamak üzere takviye kuvvet göndereceğini açıklamıştı.

aksam.com.tr'nin Bloomberg'den aktardığı habere göre, Yeni Kaledonya'da kontrolü kaybeden Fransa, adaya destek kuvvetleri gönderdi.

Savunma Bakanlığı, Yeni Kaledonya'da Noumea-Magenta Havalimanı'nın önünde bulunan eylemcilere karşı güvenlik güçlerine destek amacıyla orduyu buraya konuşlandırdı.

Yeni Kaledonya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan yerel halk, seçimlerde 25 binden fazla Fransız'ın oy kullanmasının yolunu açmak isteyen anayasa değişikliği tasarısı üzerine protesto gösterileri başlattı.

Yüksek Komiser Le Franc, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "önemli" takviye kuvvetlerin Yeni Kaledonya'ya doğru yola çıktığını ve kontrolün kaybedildiği bölgelerde otoritenin yeniden sağlanacağını söyledi.

Ülkenin önemli geçim kaynaklarından nikel endüstrisi de bu protestolardan payını alarak sekteye uğradı.