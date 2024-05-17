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17 Mayıs 2024 Cuma 18:46:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 18:46:00

Tayvan Parlamentosu'nda akılalmaz olay! Bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı

Kaynak: İHA

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Tayvan Parlamentosu'nda yasa teklifi nedeniyle milletvekilleri arasında kavga çıktı. Bir milletvekili ise teklifin yer aldığı kağıtları alıp kaçtı.

Tayvan'da parlamentoda yapılması önerilen reformlar nedeniyle tartışma çıktı.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi (TPP) parlamentonun hükümet üzerinde daha fazla kontrol sağlamasının önünü açan yasa teklifini milletvekillerine sundu.

Yasa tasarısına parlamentoda yalan beyanda bulunduğu düşünülen milletvekillerinin suçlu sayılmasına ilişkin tartışmalı öneri de dahil edildi.

KAVGANIN ARDINDAN 5 MİLLETVEKİLİ HASTANEYE KALDIRILDI

İktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekillerinin yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle parlamento karıştı. Milletvekillerinin birbirine saldırmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Bazı milletvekilleri masaların üstüne atlayıp birbirlerini iterken, bazıları ise birbirine yumruk attı. Yaşanan kavga esnasında DPP'li milletvekili Guo Guowen masaya tırmanarak yasa teklifini içeren kağıtları alıp kaçtı. Tartışma parlamento dışında da bir süre devam etti.

Yaşanan kavganın ardından 5 milletvekili hastaneye kaldırılırken oturuma ara verildi. Yasa tasarısıyla ilgili görüşmenin gece geç saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Etiketler : Tayvan parlamento kavga
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