VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
18 Mayıs 2024 Cumartesi 00:14:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 00:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı:Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Aynı zamanda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yeni atama yapıldı. Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yeni isim getirildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

ANGOLA BÜYÜKELÇİLİĞİNE YENİ İSİM

Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Çelik atandı.

Etiketler : Büyükelçi ataması Başkan Erdoğan Gülser Ustaoğlu
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Motive'li gece

Motive'li gece
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX