Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı:Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Aynı zamanda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yeni atama yapıldı. Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yeni isim getirildi.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.
Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.
ANGOLA BÜYÜKELÇİLİĞİNE YENİ İSİM
Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Çelik atandı.
18 Mayıs 2024 Tarihli ve 32550 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 17, 2024
Angola Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa ÇELİK atanmıştır. https://t.co/MlY0u3GEh2 | #ResmiGazete pic.twitter.com/B2RXJHvGlz
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
- Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı