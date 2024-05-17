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17 Mayıs 2024 Cuma 20:56:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 20:56:00

Pencereden pompalı tüfekle rastgele ateş açan maganda yakalandı

Kaynak: AA, İHA

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Zeytinburnu'nda evinin penceresinden silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kişinin, pompalı tüfekle ateş ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri H.B'yi Telsiz Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.

Araştırmada, H.B'nin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından H.B. "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : zeytinburnu istanbul pompalı tüfek yakalama
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