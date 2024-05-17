28 şubat zihniyeti hortladı! Başörtülü hakime yönelik reddihakim talebi

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanık S.B'nin avukatı Alperen D. müvekkilinin adil yargılanmadığını savundu.

Alperen D. söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatın reddihakim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hakimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.

BAŞÖRTÜLÜ HÂKİM RAHATSIZ ETTİ



Başkent'te adliyede eski Türkiye'nin alışkanlıkları yeniden hortladı. Bir uyuşturucu davasında avukat, hâkimin başörtüsünü bahane ederek reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti avukatla ilgili Ankara 1 nolu baroya şikâyette bulundu. pic.twitter.com/VOjdvDLwHE