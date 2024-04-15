VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya 3,5 büyüklüğünde deprem!
ABD, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda 81 İHA'yı düşürdü
Irak, İran'a uçak seferlerine yeniden başladı
Bayraktar'dan PKK destekçisi sözde gazeteciye 2 dilde tokat gibi cevap
İran Dışişleri Bakanı: Beyaz Saray'ı açıkça uyardık
İran ile Çin arasında kritik temas! ABD açıkça uyarıldı
15 Nisan 2024 Pazartesi 23:54:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 23:54:00

İran ile Çin arasında kritik temas! ABD açıkça uyarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü. Abdullahiyan, İsrail'in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Wang Yi'nin bölgedeki son gelişmeler ve Tahran ile Pekin arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırısı ve yürüttükleri diplomatik çalışmalar hakkında Çinli mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, "Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlama macerasına kalkması durumunda Tahran'ın tepkisinin ve bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık." ifadelerinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınayarak bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu belirtti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İsrail karşılık verme kararı aldı, İran alarma geçti!

İsrail'in misilleme açıklamasına İran'dan rest: Daha güçlü cevap vereceğiz!

Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Etiketler : İRAN ÇİN İSRAİL ABD
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX