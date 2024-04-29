VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batı ve İsrail medyası neden İmamoğlu güzellemesi yapıyor?
Türkiye'den Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki
Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
Laik atak geçiren kadın Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki çocuğunu hedef aldı! İşte o anlar
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Peş peşe üst düzey görüşmeler
Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
29 Nisan 2024 Pazartesi 20:29:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 20:29:00

Atlantik Okyanusu'nda facia: Göçmen teknesi battı 51 düzensiz göçmen kayıp

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na doğru yol alan bir teknenin Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu içindeki düzensiz göçmenlerden 51'inin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kanarya Adaları grubundan olan El Hierro'nun 110 kilometre kadar açığında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı açıklandı.

Söz konusu batan teknenin, Brezilya'dan İspanya'nın Cartagena limanına doğru giden "Beskidy" adlı bir petrol tankeri tarafından sabah saatlerinde telsizle Sahil Güvenlik kurumuna haber verildiği kaydedildi.

Bölgeye bir bot ve helikopter gönderen İspanyol Sahil Güvenlik kurumunun, yarısından fazlası batan teknenin su üzerinde kalan küçük bir kısmına tutunarak hayatta kalmaya çalışan 9 düzensiz göçmeni kurtardığı, 51 kişinin de kayıp olduğu bilgisine ulaştığı ifade edildi.

Hayatta kalan ve hepsi erkek olan düzensiz göçmenlerin, İspanyol yetkililere verdikleri ilk ifadelerde, vücutlarının yarısı denizde yaklaşık iki gündür bu şekilde tutunarak yardım beklediklerini, toplamda 60 kişi yola çıktıklarını ve 51 kişinin kayıp olduğunu söyledikleri aktarıldı.

Hastanede gözetim altına alınan ve çok ciddi sağlık problemleri bulunmadıkları belirtilen düzensiz göçmenlerin, 9 gün önce Senegal'in M'Bour kıyılarından yola çıktıkları bilgisini verdikleri bildirildi.

Diğer yandan son 48 saat içinde İspanya'nın Kanarya Adaları'na 4 farklı grupla 220 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Etiketler : göçmen kaybı Atlantik Okyanusu Kuzey Afrika GÖÇMEN TEKNESİ
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX