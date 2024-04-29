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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü
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29 Nisan 2024 Pazartesi 23:06:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 23:06:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılması, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak acil bir ateşkese varılmasının ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, "Bakan ve Veliaht Prens, bölge ülkeleri arasında daha fazla entegrasyon ve ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele aldılar" denildi.

Açıklamada, ayrıca Blinken ve Salman'ın Kızıldeniz'deki saldırıları da ele aldıkları belirtildi.

Etiketler : ABD BLİNKEN SUUDİ ARABİSTAN PRENS SALMAN
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