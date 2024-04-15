VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şelçuk Bayraktar'ın adını kullanmışlardı: Baykar'dan vatandaşlara uyarı
Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Bakan Özhaseki duyurdu: Yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
İsrail'in misilleme açıklamasına İran'dan rest: Daha güçlü cevap vereceğiz!
Aslan ikinci yarıda açıldı: Alanya'da 4 gol, 2 kırmızı kart
İspanya, BM'deki oturumların ardından Filistin devletini tanımak için adım atacak
15 Nisan 2024 Pazartesi 23:17:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 23:17:00

Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, yaptıkları görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu ele aldığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Reisi telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların güçlendirilmesine yönelik imkanların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Gazze'de ateşkes konusunun ele alındığı belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim'in görüşmede, "her türlü gerilimi azaltma ve bölgede çatışmaların yayılmasını önlemenin zorunlu olduğunu" vurguladığı kaydedildi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Başkan Erdoğan'la da görüşmüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! Gündem Gazze ve İsrail
Etiketler : katar iran reisi gazze israil
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX