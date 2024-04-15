Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! Gündem Gazze ve İsrail

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15 Nisan 2024 Pazartesi 20:09:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 20:09:00

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile telefonda görüştü! Gündem "Gazze ve İsrail"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

Etiketler : Erdoğan Katar Emiri telefon görüşmesi
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