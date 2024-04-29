Tel Aviv'de isyan! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için eylem yaptı. Protestoculara müdahale eden polis vatandaşlarla çatıştı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi.Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.
ESİR YAKINLARI ATEŞKES İSTİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.
GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI
Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.İşte o anlar...
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü
- Tel Aviv'de isyan! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı
- Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
- Atlantik Okyanusu'nda facia: 51 düzensiz göçmen kayıp
- Soykırımcı İsrail'in vahşeti gün yüzüne çıkıyor: Enkaz altında kalan cesetler çıkarılmaya başladı
- ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri Fransa'ya sıçradı