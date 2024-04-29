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Tel Aviv'de isyan! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı
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29 Nisan 2024 Pazartesi 22:51:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 22:51:00

Tel Aviv'de isyan! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için eylem yaptı. Protestoculara müdahale eden polis vatandaşlarla çatıştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

ESİR YAKINLARI ATEŞKES İSTİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

İşte o anlar...

Etiketler : İsrail Netanyahu Protesto Tel Aviv
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