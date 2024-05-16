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16 Mayıs 2024 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 14:35:00

6. Etnospor Kültür Festivali, 6-9 Haziran'da İstanbul'da

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Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), yoğun ilgi gören Kültür Festivali'nin 6'ncısını 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), yoğun ilgi gören Kültür Festivali'nin 6'ncısını 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. Ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

30 Ülkeden Katılım

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan festivale 30 ülkeden katılım sağlanacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Ücretsiz Deneyim Fırsatları

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak. Profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkânı sağlanacak.

Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkânına da erişebilecekler.

Çocuklar ve Dezavantajlı Gruplar İçin Özel Etkinlikler

6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecekler. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkânlar sunacak.

Dünya Kültürleri Bu Festivalde

Ziyaretçilere birçok deneyim imkânı sunacak olan Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken; eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivitenin yer aldığı 6. Etnospor Kültür Festivali 6 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Etiketler : dünya etnospor konfederasyonu etnospor kültür festivali istanbul
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