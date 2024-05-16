16 Mayıs 2024 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 13:53:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.
TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis'te Akarca ile bir araya geldi.
Akarca, görevini 14 Mayıs'ta Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'e devretmişti.
- Kripto düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
- Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
- "BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı" iddiası yalanlandı
- 6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası
- 22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
- İzmir'de bir grup belediye çalışanı, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı