İngiltere'de Yemen protestosu
Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bu ülkelere silah satan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere protesto edildi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanan protestocular, Başbakanlık binasına yürüdü.
Yemen bayrakları ile "Saldırıları durdurun", "Yemen için adalet" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Yemen’i kurtarın", "Birleşik Arap Emirlikleri'ni boykot edin", "Suudi Arabistan'ı durdurun" sloganları attı.
Yapılan konuşmalarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e saldırılar düzenlediği ve silahları İngiltere ile AB ülkelerinden aldıkları belirtilerek, İngiliz hükümeti ve AB'den bu ülkelere silah satışının durdurulması istendi.
Göstericiler, Başbakanlık yakınlarındaki Parlamento Meydanı'nda ırkçılık karşıtı protestocularla buluştu. Irkçılık karşıtları da Yemen için yapılan yardım kampanyasına bağışta bulundu.
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