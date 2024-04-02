VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İsrail'in İHA'sı düştü
AK Parti Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti
Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti
Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla bağlantılı herkesi bulacaklarını söyledi
02 Nisan 2024 Salı 15:49:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 15:49:00

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalitesi ve verimliliği nedeniyle dünya çapında elde ettiği ünden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'da da savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Görgün ise ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketleri ile Azerbaycan şirketleri arasında çeşitli yönlerde ortak faaliyetlere ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Görgün'e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.

Etiketler : azerbaycan haluk görgün ilham aliyev
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX