Google AFP'ye telif hakkı ödeyecek

Google ve Fransız haber ajansı Agence France Presse (AFP) 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamda teknoloji firması, AFP'nin ürettiği içerikleri ve haberleri kullanması halinde Fransız Rekabet Kurumunun belirlediği çerçevede ajansa ödeme yapacak.

"ANLAŞMA TÜM AB ÜLKELERİNİ KAPSIYOR"

AFP Genel Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Fabrice Fries, bu anlaşmanın Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ülkelerini ve ajansın yayın yaptığı tüm dilleri kapsadığını açıkladı.

Anlaşmanın uzun süren bir "mücadelenin" neticesinde imzalandığının altını çizen Fries, bu sayede diğer platformlarla da buna benzer anlaşmalar imzalayabileceklerini ifade etti.

Google Fransa Genel Direktörü Sebastien Missoffe da yaptığı açıklamada, AFP ile yapılan anlaşmanın Fransa'da haber ajansları ve basın kuruluşlarıyla ortak bir zeminde buluşma isteklerini gösterdiğini ifade etti.