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02 Nisan 2021 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 15:45:00

Fransız senatör Benhassa: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

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Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısını destekleyen senatörlere tepki göstererek Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu olduğunu belirtti.

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısını destekleyen senatörlere tepki göstererek Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu olduğunu belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Benbassa, söz konusu tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Benbassa, "Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür mayo sorun oluyor. Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal sorun oluyor. Helal sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor." ifadesini kullandı.

"(Müslümanların normal şekilde) yaşamalarına izin vermiyorsunuz. Sizin için her şey eleştiri ve dışlama konusu. Ne zamana kadar bu şekilde davranmaya devam edeceksiniz?" diyen Benbassa, Müslümanlardan ayrı yaşamak istemediklerini vurguladı.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak. Tasarı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor. Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Etiketler : fransa macron müslüman
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